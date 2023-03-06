Российский футболист в Африке: местные жаловались на меня президенту клуба

Российский нападающий клуба из чемпионата Руанды «Кийову Спортс» Владислав Кормишин рассказал, что на него жаловались президенту африканского клуба.
«Завидуют ли африканцы легионерам? В один момент это появилось. Когда проиграли две встречи конкурентам по таблице. Сразу пошла раскачка: а тот ли тренер нами руководит, а соответствующие ли деньги получают иностранцы. И всё в таком духе. Дошло до того, что африканские футболисты звонили президенту и жаловались, почему в стартовый состав ставят меня и коллегу из ЮАР. Но это началось где-то на пятый-шестой месяц моего пребывания в Руанде.
При этом когда мы взяли Кубок Руанды – это случилось спустя два месяца после моего приезда – нас считали чуть ли не гениями футбола. Но стоило несколько раз проиграть…
Всё как в России? Тут дошло до глобальных вещей. Сначала в новостях по телевизору сказали, что в отставку ушёл президент, который нас звал. Везде сразу шоу, подкасты, студии – как клубу жить дальше, бурные обсуждения происходящего.
Потом нас вызвал к себе тренер и сказал, что ситуация не из простых – его могут снять. В итоге новое руководство так и делает, а затем приглашает нас на разговор: либо заключаем новый контракт на два года с понижением зарплаты в два раза, либо – не будем играть», — сказал Кормишин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Константину Кринскому.
Полное интервью с Владиславом Кормишиным читайте на «Чемпионате»:
- 6 марта 2023
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