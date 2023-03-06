«На старуху бывает проруха». Мор — об ошибке Мешкова в матче «Спартак» — «Урал»

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался об уровне судейства главного арбитра матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и екатеринбургским «Уралом» (2:2) Виталия Мешкова, заявив, что тот допустил ошибку в моменте с незасчитанным голом москвичей в концовке встречи.

«Мешков свистнул раньше времени, не разобрался в ситуации на последних минутах. Ему показалось, что был фол на вратаре «Урала». Судье надо было сделать паузу, дать момент доиграть, и потом уже свистеть, чтобы VAR мог вмешаться. Он рано свистнул, сам понял, что сделал не так. VAR потом смотрели на предмет того, когда именно судья свистнул. Сам Мешков, как мне показалось, этого не понял. Но, поскольку сигнал арбитра прозвучал до то того, как мяч влетел в ворота, гол отменили.

Грубейшая ошибка Мешкова. Не думаю, что он это сделал специально. Наверняка хотел свой 200-й матч хорошо отработать. Но допустил ошибку, которая свойственна молодому судье, не имеющему опыта. Так бывает: и на старуху бывает проруха. Теперь Мешков получит, конечно, по полной. Но это именно ошибка. Просто очень грубая», — приводит слова Мора «РБ Спорт».