Экс-игрок «Спартака» в чемпионате Руанды: в Европе узнали, что я из России — пошли в отказ

Российский нападающий клуба из чемпионата Руанды «Кийову Спортс» Владислав Кормишин рассказал, что европейские клубы отказались от него из-за российского гражданства.
«Какие варианты были после Руанды? Несколько: Саудовская Аравия, Македония, вторая лига Франции и Мальдивы. Варианты в Европе – это шаг вперёд? Да, но как только там узнали, что я из России, то сразу пошли в отказ. Потом я общался с саудовцами, клуб был из Первой лиги, не из вышки. А ещё предлагали контракт в Замбии, клуб «Кабве Уорриорз». Но когда почитал про страну, желание ехать туда отпало. Я много где был, но в Замбию ехать не рискнул», — сказал Кормишин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Константину Кринскому.
Полное интервью с Владиславом Кормишиным читайте на «Чемпионате»:
- 6 марта 2023
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