Представитель Дзюбы: будь у Артёма «токсичный» имидж, у него не было бы столько спонсоров

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы, развеял миф о токсичности футболиста.

«У Дзюбы были крупные спонсоры, международные. Нужно отдать должное, что после истории с видео ни один из спонсоров не отвернулся, только один заморозил контракт. Кстати, если говорить про его «токсичный» имидж. То, что у Артёма всегда было много контрактов и он интересен спонсорам, говорит лишь о том, что эта история про токсичность лишь в маленьком футбольном кругу фанатья. Спонсор всегда следит за имиджем человека, с которым подписывает контракт. Зачем ему стрелять себе в ногу, платить деньги человеку, после которого тебя будут хейтить», — сказал Гольдман в видео, опубликованном в телеграм-канале Nobel.