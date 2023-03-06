Представитель Дзюбы: будь у Артёма «токсичный» имидж, у него не было бы столько спонсоров
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Леонид Гольдман, представитель нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы, развеял миф о токсичности футболиста.
«У Дзюбы были крупные спонсоры, международные. Нужно отдать должное, что после истории с видео ни один из спонсоров не отвернулся, только один заморозил контракт. Кстати, если говорить про его «токсичный» имидж. То, что у Артёма всегда было много контрактов и он интересен спонсорам, говорит лишь о том, что эта история про токсичность лишь в маленьком футбольном кругу фанатья. Спонсор всегда следит за имиджем человека, с которым подписывает контракт. Зачем ему стрелять себе в ногу, платить деньги человеку, после которого тебя будут хейтить», — сказал Гольдман в видео, опубликованном в телеграм-канале Nobel.
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