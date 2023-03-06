Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фролов: может быть, стану президентом РФС. Хочу, чтобы сборная России выиграла ЧМ

Фролов: может быть, стану президентом РФС. Хочу, чтобы сборная России выиграла ЧМ
Комментарии

Вратарь самарских «Крыльев Советов» Евгений Фролов заявил, что хотел бы в будущем стать президентом Российского футбольного союза (РФС), чтобы помочь сборной России выиграть чемпионат мира.

«Что буду делать после завершения карьеры? Не знаю, надо сначала дожить — ещё 10 лет всё-таки играть (смеётся). Надеюсь, буду помогать российскому футболу. Вполне может быть, что стану президентом РФС. Хочу, чтобы сборная России выиграла чемпионат мира. Если мы выиграем мундиаль, это будет говорить о том, что наши академии, сборные работают достойно, что есть классное поколение, великолепно проявляют себя молодые тренеры. Главное, чтобы сборная России выиграла чемпионат мира на нашем веку», — приводит слова Фролова «РБ Спорт».

Новость по теме
Фролов: пусть Писарский поработает учителем или шахтёром, а не говорит про зарплаты
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023