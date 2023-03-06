Фролов: может быть, стану президентом РФС. Хочу, чтобы сборная России выиграла ЧМ
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Вратарь самарских «Крыльев Советов» Евгений Фролов заявил, что хотел бы в будущем стать президентом Российского футбольного союза (РФС), чтобы помочь сборной России выиграть чемпионат мира.
«Что буду делать после завершения карьеры? Не знаю, надо сначала дожить — ещё 10 лет всё-таки играть (смеётся). Надеюсь, буду помогать российскому футболу. Вполне может быть, что стану президентом РФС. Хочу, чтобы сборная России выиграла чемпионат мира. Если мы выиграем мундиаль, это будет говорить о том, что наши академии, сборные работают достойно, что есть классное поколение, великолепно проявляют себя молодые тренеры. Главное, чтобы сборная России выиграла чемпионат мира на нашем веку», — приводит слова Фролова «РБ Спорт».
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