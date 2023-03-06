«Это была катастрофа». Де Хеа — о поражении 0:7 от «Ливерпуля»
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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа высказался после разгромного поражения от «Ливерпуля» в английской Премьер-лиге (0:7), заявив, что для игроков «красных дьяволов» такой результат стал катастрофой.
«Я знаю, что данное сообщение выглядит неуместным на сегодняшний день. Для нас это была катастрофа, и таких результатов не должно быть, особенно в нашей ситуации. У нас есть долг перед этим клубом, мы несём ответственность за эту эмблему, у нас есть возможность смотреть вперёд. Там ещё много игр, и мы должны сосредоточиться на них», — написал де Хеа в своих социальных сетях.
Данное поражение «Манчестер Юнайтед» от «Ливерпуля» стало для манкунианцев крупнейшим в истории.
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