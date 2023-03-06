Объявлена символическая сборная 18-го тура РПЛ по версии WhoScored

Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

Лучшими футболистами 18-го тура РПЛ стали Артём Дзюба из «Локомотива» и Малком из «Зенита». Россиянин оформил хет-трик в матче с «Ростовом» (3:1), бразилец — дубль в игре с «Пари Нижним Новгородом» (3:0). Больше всего в сборную 18-го тура представителей «Ахмата», который обыграл «Оренбург» (3:1).

Фото: WhoScored

Сборная 18-го тура РПЛ: Антон Шунин («Динамо»), Евгений Харин («Ахмат»), Роберт Ренан («Зенит»), Ванья Дркушич («Сочи»), Сергей Петров («Краснодар»), Бернард Бериша («Ахмат»), Руслан Литвинов («Спартак»), Артём Тимофеев («Ахмат»), Малком («Зенит»), Артём Дзюба («Локомотив»), Илья Стефанович («Торпедо»).