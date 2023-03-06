Представитель Дзюбы: Артём благодарен «Спартаку», у него нет ненависти к клубу

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы, рассказал, что футболист испытывает большое уважение к «Спартаку», воспитанником которого является.
«Что делать, чтобы фанатов было больше, чем хейтеров? Во-первых, думать о том, что говоришь и то, что ты делаешь на людях. Но Артём хорошо разговаривает, у него подвешен язык, он снимается в роликах, все говорят, что Дзюба — прирождённый актёр. Да, про ролики двоякий смысл (улыбается).
Глобально, с этой кучкой хейтеров ничего не сделаешь. Возможно, когда он потом расскажет всю историю своих переходов, своей карьеры, у них что-то поменяется, но сейчас многие факты просто выдуманы. Например, с капитанской повязкой, то, что он наступил на шарф «Спартака». Я фанат «Спартака» и был на том матче, видел, что ничего он не делал специально. Артём чтит «Спартак», он благодарен этому клубу, у него нет ненависти. Он, в принципе, просто игнорирует определённых людей, которые ему неинтересны. Артём говорит, что достиг такого возраста, когда может выбирать, с кем общаться. Круг этих лиц он и определяет», — сказал Гольдман в видео, опубликованном в телеграм-канале Нобеля Арустамяна.
- 6 марта 2023
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