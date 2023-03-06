Алдонин: народ не принимает Fan ID. Ненормально, что на стадионы ходят три тысячи человек

Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин отреагировал на снижение посещаемости матчей Российской Премьер-Лиги после введения системы Fan ID.
«Очевидно, что народ не принимает Fan ID. Отток человеческого внимания на стадионах, люди отказались от этого и бойкотируют. Мы же понимаем, что футбол для зрителей, болельщиков и фанатов. Кому нравятся пустые трибуны? Как спортсменам, так и болельщикам эта ситуация не нравится.
Надо находить какое-то решение. Всю эти систему можно доработать, изменить. Надо сделать так, чтобы всех всё устраивало. Должна обоюдная, двусторонняя работа, а не только со стороны власти. Надо услышать мнение большинства.
Ненормально, что на стадионы, которые являются наследниками чемпионата мира с 30-тысячной вместимостью, ходят три тысячи человек», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 6 марта 2023
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