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Алдонин: народ не принимает Fan ID. Ненормально, что на стадионы ходят три тысячи человек

Алдонин: народ не принимает Fan ID. Ненормально, что на стадионы ходят три тысячи человек
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Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин отреагировал на снижение посещаемости матчей Российской Премьер-Лиги после введения системы Fan ID.

«Очевидно, что народ не принимает Fan ID. Отток человеческого внимания на стадионах, люди отказались от этого и бойкотируют. Мы же понимаем, что футбол для зрителей, болельщиков и фанатов. Кому нравятся пустые трибуны? Как спортсменам, так и болельщикам эта ситуация не нравится.

Надо находить какое-то решение. Всю эти систему можно доработать, изменить. Надо сделать так, чтобы всех всё устраивало. Должна обоюдная, двусторонняя работа, а не только со стороны власти. Надо услышать мнение большинства.

Ненормально, что на стадионы, которые являются наследниками чемпионата мира с 30-тысячной вместимостью, ходят три тысячи человек», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«В такой тишине здесь никогда не работал». Вот и на «Спартаке» появился Fan ID «В такой тишине здесь никогда не работал». Вот и на «Спартаке» появился Fan ID
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