Бородюк — о паспорте болельщика: такое ощущение, что это не Fan ID, а «Фан уйди»

Российский тренер Александр Бородюк высказался против «карты болельщика» (Fan ID), которая необходима для посещения матчей Российской Премьер-Лиги.
«Я был на «Динамо» — «Крылья Советов»: на матче было четыре тысячи болельщиков, а раньше ходило по 20-30 тысяч. Я не понимаю, для чего нужен Fan ID. Какая от него польза? На всех стадионах есть камеры. Такое ощущение, что это не Fan ID, а «Фан уйди». Почему на хоккее и фигурном катании его нет, а на футболе — есть?
Футбол — для болельщиков. Люди должны приходить на стадионы — в том числе после работы — вместе с семьями и радоваться. Разница в количестве зрителей большая. Нужно этот вопрос как-то решать и искать компромисс», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 6 марта 2023
-
15:39
-
15:36
-
15:33
-
15:30
-
15:27
-
15:21
-
15:17
-
15:14
-
15:12
-
15:10
-
15:07
-
15:04
-
14:46
-
14:45
-
14:44
-
14:39
-
14:30
-
14:30
-
14:17
-
14:07
-
14:02
-
14:01
-
13:52
-
13:41
-
13:39
-
13:37
-
13:34
-
13:27
-
13:22
-
13:19
-
13:14
-
13:10
-
13:09
-
13:05
-
12:56