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Бородюк — о паспорте болельщика: такое ощущение, что это не Fan ID, а «Фан уйди»

Бородюк — о паспорте болельщика: такое ощущение, что это не Fan ID, а «Фан уйди»
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Российский тренер Александр Бородюк высказался против «карты болельщика» (Fan ID), которая необходима для посещения матчей Российской Премьер-Лиги.

«Я был на «Динамо» — «Крылья Советов»: на матче было четыре тысячи болельщиков, а раньше ходило по 20-30 тысяч. Я не понимаю, для чего нужен Fan ID. Какая от него польза? На всех стадионах есть камеры. Такое ощущение, что это не Fan ID, а «Фан уйди». Почему на хоккее и фигурном катании его нет, а на футболе — есть?

Футбол — для болельщиков. Люди должны приходить на стадионы — в том числе после работы — вместе с семьями и радоваться. Разница в количестве зрителей большая. Нужно этот вопрос как-то решать и искать компромисс», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«В такой тишине здесь никогда не работал». Вот и на «Спартаке» появился Fan ID «В такой тишине здесь никогда не работал». Вот и на «Спартаке» появился Fan ID
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