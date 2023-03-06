Россиянин, игравший на Мальдивах: переход в Азию? Лучше ждать и оставаться в Европе

Российский нападающий клуба из чемпионата Руанды «Кийову Спортс» Владислав Кормишин высказался о перспективе возможного перехода РФС в Азию.
«Что я как человек, много игравший в Азии, думаю про возможный переход России в АФК? Лучше ждать и оставаться в Европе. Да, непонятно, сколько это ожидание может продлиться – год, три, пять. Но Азия это вообще не тот футбол, к которому привыкли в России. Совершенно.
Никто не будет смотреть в России азиатскую ЛЧ с тем же интересом, что и европейскую. Да и на стадион не будут ходить с теми же чувствами. Эти вещи несовместимы. Раньше «Зенит» играл с условными «Челси», «Порту» и «Ювентусом», а теперь с кем? «Зенит» – «Аль-Хиляль» – это не то, к чему привыкли болельщики. Про финансы я вообще молчу, тут разница колоссальная», — сказал Кормишин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Константину Кринскому.
Полное интервью с Владиславом Кормишиным читайте на «Чемпионате»:
- 6 марта 2023
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