Россиянин из чемпионата Руанды: бан — это несправедливо. Футбол и политику надо разделять

Российский нападающий клуба из чемпионата Руанды «Кийову Спортс» Владислав Кормишин считает несправедливым отстранение России от международных соревнований.
«Как обошлись со спортсменами – это несправедливо. Блокировать любых российских спортсменов – неправильно, мне это не нравится. Потому что есть политика, а есть спорт. Это нужно разделять.
Не кажется ли мне, что спорт – продолжение политики? Я даже не хочу в это вникать и на этом зацикливаться. Спортсмены выполняют свою работу – не мешайте им с этим. Политики же не выходят в Лиге чемпионов играть. Так же как и футболисты не принимают законы, грубо говоря», — сказал Кормишин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Константину Кринскому.
Полное интервью с Владиславом Кормишиным читайте на «Чемпионате»:
- 6 марта 2023
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