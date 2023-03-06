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Россиянин из чемпионата Руанды: бан — это несправедливо. Футбол и политику надо разделять

Россиянин из чемпионата Руанды: бан — это несправедливо. Футбол и политику надо разделять
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Российский нападающий клуба из чемпионата Руанды «Кийову Спортс» Владислав Кормишин считает несправедливым отстранение России от международных соревнований.

«Как обошлись со спортсменами – это несправедливо. Блокировать любых российских спортсменов – неправильно, мне это не нравится. Потому что есть политика, а есть спорт. Это нужно разделять.
Не кажется ли мне, что спорт – продолжение политики? Я даже не хочу в это вникать и на этом зацикливаться. Спортсмены выполняют свою работу – не мешайте им с этим. Политики же не выходят в Лиге чемпионов играть. Так же как и футболисты не принимают законы, грубо говоря», — сказал Кормишин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Константину Кринскому.

Полное интервью с Владиславом Кормишиным читайте на «Чемпионате»:

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