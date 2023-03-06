Масалитин: сейчас Fan ID вообще не актуален. Верните пиво на стадион! Дайте народу свободу

Бывший российский футболист Валерий Масалитин прокомментировал введение «карты болельщика» на все матчи Российской Премьер-Лиги.

«Если на трибунах нет болельщиков, то о чём это говорит? Кого-то что-то не устраивает. Надо находить активную часть фанатов и с ними договариваться. Такие же проблемы были в Италии — потом всё видоизменили. Отпустите вообще эту ситуацию. Играли бы мы сейчас на Европе, чемпионат мира — может, что-то можно было, но всё равно надо договариваться.

А сейчас вообще не понимаю этой инициативы с Fan ID. Вы видите, что люди против. И вы всё равно продолжаете додавливать. Кому это вообще интересно? Кому интересно, чтобы зрителей не было? Верните пиво на стадион! Пускай народ приходит. Приучайте народ не к пьянке, а культуре питья. В Германии, Чехии, Англии — везде всё нормально с этим. Воспитывайте культуру. Народу просто надо объяснять. Почему на футболе запрет, а на хоккее можно? Там другие болельщики или что?

Хотя бы приостановите этот Fan ID. На сегодняшний день это вообще не актуально. Я двумя руками за инициативу отменить Fan ID. Пускай болельщики радуются. Надо находить общий язык. Народ надо возвращать на трибуны. Дайте свободу, дайте народу хотя бы на футболе оторваться. Неизвестно, что будет завтра. Пускай команды зарабатывают на пиве и на билетах. Весь мир вообще так живёт», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.