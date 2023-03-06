В «Оренбурге» рассказали, когда в клуб могли перейти Сейду Думбия и Ари

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что в клуб в разное время могли перейти экс-форвард ЦСКА Сейду Думбия и бывший нападающий «Спартака» и «Краснодара» Ари.
«Сейчас точно никого не предлагали. Но года три назад мы чуть не взяли Думбию. У меня даже оффер с условиями был. Он тогда играл в Швейцарии. Я даже Слуцкому звонил, спрашивал мнение. Он сказал: «Дим, если вы его выкатите на поле, то он забьёт. Но выкатить его – тоже задача». Слуцкий рассказывал истории из ЦСКА. Условно, Думбия мог неделю не тренироваться, но его выкатывали на поле, и он забивал. Мы тогда что-то не рискнули.
На каком-то определенном этапе обсуждали Ари. Это было, насколько помню, перед прошлым сезоном. Он тогда уже играл за свой клуб в Бразилии и поехал бы в Россию, был готов. Но что-то не срослось», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».
- 6 марта 2023
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