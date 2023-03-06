«Гвардиола — гений, лучший в истории». Хавбек «Ньюкасла» — после поражения от «Ман Сити»
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Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс рассказал, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высоко оценил его игру после матча команд в 26-м туре английской Премьер-лиги. Команда Гвардиолы победила со счётом 2:0.
Пеп сказал, что я «хорош»? У нас прекрасные отношения, мы разговаривали несколько раз. Для меня Гвардиола — гений, лучший тренер в истории, — приводит слова Гимарайнс ESPN Brasil.
25-летний Гимарайнс выступает за «Ньюкасл» с января 2022 года. В 26 матчах нынешнего сезона бразильский полузащитник забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года.
Фанат преследует Гвардиолу на велосипеде ради фотографии, июль 2022. Видеоролик:
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