«Гвардиола — гений, лучший в истории». Хавбек «Ньюкасла» — после поражения от «Ман Сити»

Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс рассказал, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высоко оценил его игру после матча команд в 26-м туре английской Премьер-лиги. Команда Гвардиолы победила со счётом 2:0.

Пеп сказал, что я «хорош»? У нас прекрасные отношения, мы разговаривали несколько раз. Для меня Гвардиола — гений, лучший тренер в истории, — приводит слова Гимарайнс ESPN Brasil.

25-летний Гимарайнс выступает за «Ньюкасл» с января 2022 года. В 26 матчах нынешнего сезона бразильский полузащитник забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года.

Фанат преследует Гвардиолу на велосипеде ради фотографии, июль 2022. Видеоролик: