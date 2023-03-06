Защитник «Зенита» Ренан рассказал, чем российский футбол отличается от бразильского

Защитник «Зенита» Роберт Ренан поделился эмоциями от дебюта в Российской Премьер-Лиге. Он пришёлся на матч с «Пари НН» (3:0) в 18-м туре.

«Отличие, которое бросилось в глаза — это то, что в России куда более силовой футбол, направленный на физическую силу, нежели на технику, как в Бразилии. Надеюсь, сложностей не возникнет — буду привыкать», — передаёт слова Ренана корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

В матче с «Пари НН» в составе «Зенита» дублем отметился Малком, ещё один мяч на счету Александра Ерохина. В следующем туре российского чемпионата подопечные Сергея Семака сыграют с «Химками». Встреча пройдёт 12 марта, начало – в 14:00 мск.

Ренан перешёл в «Зенит» в зимнее трансферное окно в рамках обмена нападающего Юри Алберто. Летом 2023 года в «Зенит» из «Коринтианса» также перейдёт полузащитник Ду Кейрос.