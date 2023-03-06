Роберт Ренан: «Зенит» — невероятная команда. Большое количество бразильцев помогает

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Роберт Ренан рассказал о том, как его приняли в команде, отметив, что большое количество бразильских легионеров в составе сине-бело-голубых помогает ему быстрее адаптироваться.

«Команда невероятная. Меня очень хорошо приняли. Чувствую, что с каждым днём адаптация ускоряется. Безусловно помогает большое количество бразильцев, которые на поле и за его пределами могут помочь советом.

Город очень красивый. Моя семья, приехавшая вместе со мной, в восторге от Санкт-Петербурга, как и я. Когда есть возможность, куда-то выходим вместе. Хочется, чтобы было теплее — можно было бы больше времени проводит», — передаёт слова Ренана корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.