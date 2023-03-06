Салихова: как дети из детских домов будут приезжать на матчи? Кто им оформит Fan ID?

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, ныне возглавляющая благотворительный фонд клуба, высказалась по поводу введения Fan ID. Девушка выразила недоумение тем фактом, что в законе о Fan ID не предусмотрены частные случаи, например, с детьми из детских домов.
«Фонд «Спартак – детям» сотрудничает с различными детскими организациями, к нам обращаются с просьбой предоставить билеты, провести экскурсии, познакомиться с футболистами дети со всей страны. Это дети с неврологией, синдромом дауна, аутизмом, колясочники и даже слепые, глухие детки.
На протяжении нескольких лет мы устанавливали на стадион современное оборудование, чтобы каждый ребёнок, независимо от своих особенностей, чувствовал себя комфортно и безопасно и наравне со всеми мог насладиться футболом, передать свой рисунок футболисту.
Даже онкобольные дети, для которых жизненно важно иметь цель и желание бороться. Кто-то из мальчишек, кому нельзя было покидать больницу, получали автографы и видеопожелания игроков, ставили себе цель выздороветь, чтобы прийти на стадион и вывести за руку на поле любимого футболиста.
Таких историй очень много. Я не представляю, как после введения Fan ID будут приезжать дети из детских домов и приютов. Кто будет оформлять за них паспорт болельщика? Есть ответ на этот вопрос у авторов законопроекта?» – приводит слова Салиховой Metaratings.
- 6 марта 2023
-
17:07
-
16:54
-
16:45
-
16:35
-
16:30
-
16:24
-
16:15
-
16:09
-
16:05
-
16:03
-
16:00
-
15:46
-
15:39
-
15:36
-
15:33
-
15:30
-
15:27
-
15:21
-
15:17
-
15:14
-
15:12
-
15:10
-
15:07
-
15:04
-
14:46
-
14:45
-
14:44
-
14:39
-
14:30
-
14:30
-
14:17
-
14:07
-
14:02
-
14:01
-
13:52