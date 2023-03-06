Россиянин из чемпионата Руанды: кто знает, вдруг через год меня позовут в РПЛ?

Российский нападающий клуба из чемпионата Руанды «Кийову Спортс» Владислав Кормишин не исключает вероятность перехода в клуб из Российской Премьер-Лиги. Отметим, что ранее в России Кормишин выступал за дубль московского «Спартака» и тульского «Арсенала». Также он успел поиграть на Мальдивах и в ряде других экзотических чемпионатов.

«А кто знает, вдруг через год меня позовут в РПЛ? Сколько примеров в нашем футболе, что люди играют в КФК, а через два года – в чемпионате России. Так что тут даже загадывать не хочется. Но, конечно, я хочу попасть в клуб, который активен за границей и играет в хорошем чемпионате», — сказал Кормишин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Константину Кринскому.

Полное интервью с Владиславом Кормишиным читайте на «Чемпионате»: