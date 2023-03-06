Игнатьев: люди могут приехать в Москву и посетить Кремль, а на футбол сходить не могут

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о введении на матчах Российской Премьер-Лиги карты болельщика (Fan ID).
«Если государству очень необходимо, чтобы люди делали Fan ID, то надо упростить ситуацию. Например, сделать вход по паспортам — пришёл, показал документ, сверили номер и пустили на футбол. Лично я за, чтобы отменить Fan ID. Мы должны формировать у людей понимание, для чего эти мероприятия проводятся. Я бы хотел, чтобы был найден вариант, который устроит всех. Для посещения хоккея никогда не делал никаких документов… Почему их нужно делать для футбола?
Верю ли я, что могут отменить Fan ID? А что здесь невозможного? Мы же до этого жили и ходили на футбол. Не было проволочек. А сейчас люди могут приехать в Москву из других городов: посетить Кремль и Мавзолей, а на футбол сходить не могут», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.
- 6 марта 2023
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