Черчесов: спорт — не политика. Российским клубам нужно готовиться к возвращению в Европу

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, ныне работающий в венгерском «Ференцвароше», заявил, что российским клубам нужно быть готовыми к возможному возвращению в европейский футбол, так как это может произойти в любой момент.
«Ситуация очень неприятная, в какой-то степени или вообще несправедливая, потому что спорт — это спорт, а политика — это политика. Но надо воспринимать эту ситуацию такой, какая она есть. У каждого клуба свои возможности, цели и история, и каждому клубу надо определить приоритеты и двигаться дальше. Потому что день икс наступит, всё откроется и надо быть к этому готовым, а не раскачиваться ещё год-два», — приводит слова Черчесова ТАСС.
Напомним, после событий февраля 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России и российские клубы от участия в официальных международных матчах.
- 6 марта 2023
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