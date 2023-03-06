Российский футболист в Африке: мечта — сыграть в Лиге чемпионов. Из реального — в РПЛ

Российский нападающий клуба из чемпионата Руанды «Кийову Спортс» Владислав Кормишин, ранее выступавший за дубль московского «Спартака», признался, что мечтает сыграть в Лиге чемпионов. Также он отметил, что из реальных целей хотел бы дебютировать в Российской Премьер-Лиге.

«Мечта? Сыграть в Лиге чемпионов, об этом думаю с самого детства. А если размышлять о чём-то наиболее реальном, то хочется дебютировать в РПЛ. И чтобы мама, бабушка и дедушка – люди, которые дали мне в этой жизни всё – увидели это своими глазами», — сказал Владислав Кормишин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Константину Кринскому.

Полное интервью с Владиславом Кормишиным читайте эксклюзивно на «Чемпионате»: