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Гришин: «Сочи» обыграл ЦСКА только за счёт хорошей реализации

Гришин: «Сочи» обыграл ЦСКА только за счёт хорошей реализации
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Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин прокомментировал поражение армейцев в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:2).

«Нельзя сказать, что «Сочи» переиграл ЦСКА в тактическом плане. У обеих команд была зеркальная схема (5-2-3). Армейцы контролировали мяч и делали упор на позиционные атаки. А Бердыев дал установку на длинные передачи за спину игрокам. Это читалось. Поэтому «Сочи» победил только за счёт хорошей реализации.

Из-за травмы Дивеева игра ЦСКА стала менее вариативной. Потому что с Игорем в составе перед Федотовым открывается множество вариантов игры в атаке. Всё-таки чем больше футболистов, тем больше идей в нападении. Не стоит забывать и про потерю Зайнутдинова, он тоже игрок основного состава, без него тоже непросто. Но незаменимых не бывает. Всегда можно поставить других. Другое дело, что это скажется на качестве игры», — сказал Гришин RT.

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