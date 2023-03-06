Российский футболист за рубежом: после игры Куарежма заварил кофеёк и закурил сигаретку
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Российский нападающий клуба из чемпионата Руанды «Кийову Спортс» Владислав Кормишин, ранее выступавший за дубль московского «Спартака», вспомнил об игре против бывшего форварда «Барселоны», «Челси» и «Интера» Рикарду Куарежмы.
«С кем из известных игроков пересекался? В Турции был товарняк с «Бешикташем» у них на базе. Получается, играл против Куарежмы! Когда матч закончился, он спокойненько сел за столик, кофеёк заварил, сигаретку закурил и сидел расслаблялся. Рикарду уже на опыте, ему можно, наверное», — сказал Кормишин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Константину Кринскому.
Отметим, что Рикарду Куарежма выступал за «Бешикташ» с 2015 по 2019 год. На его счету 80 матчей за сборную Португалии.
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