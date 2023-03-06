«У меня вопросов к судейству нет». Гладилин — о матче «Спартака» с «Уралом»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о результате матча московской команды с «Уралом» (2:2) в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги, а также высказался об отменённом голе форварда красно-белых Александра Соболева.

«Обе команды проявили хорошую функциональную подготовку, было много единоборств, была боевая игра. Думаю, что болельщикам понравилось. У «Спартака» было много ошибок, но в составе сейчас большая ротация, поэтому в таких условиях такие ошибки неизбежны. Ребята старались, проявили характер, обе команды заслуживают похвалы.

Стоило ли засчитывать гол Соболева? Было столкновение между вратарём и защитником «Урала», но оно случилось после толчка Мартинса. Это кажется так, что это было лишь лёгкое касание, но на скорости любой небольшой толчок влечёт за собой столкновение. Судьи советовались несколько раз, не думаю, что тут может быть какая-то предвзятость. Не нужно заострять внимание на этом эпизоде, футбол превращается в разбор одного момента, но игра состоит из 90 минут. У меня вопросов к судейству нет. Теперь пусть собираются эксперты и разбирают этот эпизод», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».