«Ростов» предложил всем болельщицам бесплатные билеты на матч с «Пари НН»
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«Ростов» подарит всем болельщицам клуба бесплатные билеты на матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» в честь Международного женского дня.
«Дарим всем девушкам билеты на матч с «Пари НН»!
В преддверии самого красивого и женственного праздника весны мы решили сделать подарок каждой болельщице нашего клуба! Приходите в кассы «Ростов Арены» и стадиона «Олимп» им. Виктора Понедельника и забирайте билет на матч.
Для того чтобы его получить, при себе нужно иметь: паспорт, оформленную карту болельщика и хорошее настроение», — написал клуб в своём телеграм-канале.
Матч «Ростов» — «Пари Нижний Новгород» состоится в воскресенье, 12 марта. Игра начнётся в 19:30 по московскому времени.
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