Масалитин: ЦСКА требовалось усиление. Карраскаля и Медину надо на месяц ссылать в дубль

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин считает, что армейскому клубу следует сделать ставку на местных футболистов. По его мнению, легионеры красно-синих не оправдывают вложенные в них средства.

«Не сказал бы, что разочаровывает игра. Просто были неправильно сделаны выводы. Понятно, что зимой ЦСКА требовалось усиление, надо было покупать конкурентоспособных людей к Карраскалю и Медине. Нужно было где-то искать распасовщика, который отдал бы передачу и обострил. Всего этого не было сделано.

Опять Федотов вернулся к этой схеме, где Карраскаль и Медина не приносят пользы ни впереди, ни сзади. Он отодвинул Кучаева к обороне, чтобы начинал разыгрывать, но Костя пока не готов физически. «Сочи» насытили оборону — это тактика, которая приносит результат, и Бердыев её знает от и до. К этой тактике надо было готовиться, что сочинцы будут играть от обороны и на контратаках. Вышел свежий Джорджевич — сразу хорошие открывания за спину защитников, хорошее исполнение.

По уму Карраскаля и Медину надо сейчас в дубль ссылать на месяц, чтобы они себя там в порядок привели, а потом возвращать в основу, когда начнут проявлять себя. Но они-то сейчас будут играть в любом случае.

«Спартак» в первой игре вышел играть с 11 россиянами в основе. Выходит, как-то можно всё это делать. А теперь возьмём Карраскаля, Медину, Мендеса, Зделара — они просто нулевые. Они на результат вообще не влияют. Зачем нам нужны такие иностранцы? Да, Роша и Мойзес что-то там пытаются, но в первом голе вчера оба провалились. И получается что? Получается, что лучшие в ЦСКА на сегодняшний день — Акинфеев и Набабкин, которые по идее вообще уже должны заканчивать.

Есть проблемы с нападающими. Зачем тогда Яковлева отдавать в аренду? Заболотный забил в Кубке России, вышел вчера — ни о чём. Какая может быть конкуренция и результат, если никто ничего не может сделать на поле? Понимаю, что денег нет на покупки. Но есть молодой Коваленко из «Крыльев». Заберите парня, заплатите за него — возьмите парня, который вырастет и будет лучше Мендеса. Отдаёте своего парня Олейникова в «Ахмат» — чем он хуже иностранцев? Отдают своих, а приобретают вообще никаких футболистов, которые не влияют на результат», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в первой игре РПЛ после зимнего перерыва ЦСКА на выезде уступил «Сочи» со счётом 0:2.