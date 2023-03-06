Расписание РПЛ с 21-го тура станет известно после кубковых матчей 14–16 марта
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Стало известно, когда будет опубликовано расписание Российской Премьер-Лиги с 21-го тура.
«Расписание игр Мир РПЛ, начиная с 21-го тура, будет опубликовано Российской Премьер-Лигой после кубковых матчей, которые пройдут с 14 по 16 марта, и жеребьёвки следующих стадий.
Данное решение соответствует регламентным нормам, которые обязывают Лигу публиковать расписание не позднее чем за 14 дней до первого матча тура.
По согласованию с клубами расписание будет содержать время начала матчей либо 21-го и 22-го туров, либо с 21-го по 24-й.
Финальный вариант расписания должен учитывать интересы всех клубов, в том числе «Краснодара» и «Ростова», в условиях сложной логистики продолжающих выступление в Кубке», — сообщается в телеграм-канале лиги.
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