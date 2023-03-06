«Если бы мы могли всё исправить». Рашфорд — о поражении «Манчестер Юнайтед» со счётом 0:7

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд поделился мнением о неудаче «красных дьяволов» в матче 26-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (поражение 0:7), а также призвал не обращать внимания на результат и продолжать двигаться дальше.

«Я хотел бы, чтобы мы могли сыграть сегодня и попытаться всё исправить. Но результат есть результат, и мы не можем видеть дальше этого! Мы не должны позволять этому событию определять наш сезон. Мы должны доверять процессу и держаться вместе», — написал Рашфорд на своей странице в социальных сетях.

Поражение «Манчестер Юнайтед» не изменило их положения в турнирной таблице. По итогам 25 туров команда Эрика тен Хага продолжает занимать третью строчку с 49 очками. Однако теперь их отставание от идущего вторым «Манчестер Сити» составляет девять очков, а от лидирующего «Арсенала» — 14 очков, но у «красных дьяволов» в сравнении с конкурентами есть ещё один матч в запасе.

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