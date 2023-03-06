Лепёхин: тяжело оценить уровень Ренана, «Пари НН» не создал «Зениту» проблем

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин оценил дебют бразильского защитника Роберта Ренана за сине-бело-голубых. 19-летний игрок провёл на поле весь матч 18-го тура РПЛ с «Пари Нижний Новгород» (3:0).

«Можно занести игру в актив Ренану. Первый матч за «Зенит», молодой парень. В таком возрасте сложно играть на этой позиции. На мой взгляд, достойно выглядел. Но нужно понимать, что «Зенит» в целом был очень мотивированным, быстро повёл в счёте. Такие матчи легче играются. Чтобы дать полноценную оценку игроку, тем более из Бразилии, нужно отталкиваться от того, как действовал соперник. «Пари НН» никаких проблем «Зениту» не создал, в том числе благодаря защитнику из Бразилии.

По тренировкам Сергей Семак понял уровень футболиста. Нужны официальные игры, чтобы увидеть все возможности Ренана. Но, если попал в состав, значит, произвёл впечатление на тренировках.

Вызов Ренана в сборную Бразилии? Думаю, чтобы попасть в сборную Бразилии, недостаточно перейти в «Зенит». За Ренаном на родине, безусловно, следили, тем более что он играл на молодёжном чемпионате Южной Америки, который бразильцы выиграли. Там он себя и проявил. Переезд в Россию тут ни при чём», — приводит слова Лепёхина «РБ Спорт».