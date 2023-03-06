«Подобного никогда не должно происходить». Капелло — об удалении игрока «Ювентуса» Кина

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением о форварде «Ювентуса» Мойзе Кине, который удалился в матче 25-го тура итальянской Серии А с «Ромой» менее чем через минуту после выхода на замену.

«Что бы я сказал Мойзе Кину? Он бы всё равно ничего не понял, так что я бы потратил время на разговоры с ним. Он явно потерял уважение со стороны своих товарищей по команде. Он должен был думать о матче и о команде в первую очередь, но своим поступком только всем навредил. Наверняка он тоже это осознаёт. Подобного никогда не должно происходить. Однако был фол, который не зафиксировали, но у судьи был заблокирован обзор, и тот увидел только реакцию Кина на нарушение», — приводит слова Капелло Il Bianconero.

«Ювентус» обыграл «Лацио» и вышел в полуфинал Кубка Италии:

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