Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин не вызвал Дзюбу в сборную, несмотря на хет-трик форварда в игре с «Ростовом»

Карпин не вызвал Дзюбу в сборную, несмотря на хет-трик форварда в игре с «Ростовом»
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин проигнорировал успешное выступление форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы в матче 18-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:1). Новичок железнодорожников в этой игре оформил хет-трик, но не попал в расширенный список сборной на мартовские сборы. Отметим, что Карпин совмещает работу в национальной команде с аналогичной должностью в ростовской команде.

После хет-трика Дзюбы команде Карпина стыдно После хет-трика Дзюбы команде Карпина стыдно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023