Карпин не вызвал Дзюбу в сборную, несмотря на хет-трик форварда в игре с «Ростовом»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин проигнорировал успешное выступление форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы в матче 18-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:1). Новичок железнодорожников в этой игре оформил хет-трик, но не попал в расширенный список сборной на мартовские сборы. Отметим, что Карпин совмещает работу в национальной команде с аналогичной должностью в ростовской команде.