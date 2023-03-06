Карпин не вызвал Дзюбу в сборную, несмотря на хет-трик форварда в игре с «Ростовом»
Поделиться
Главный тренер сборной России Валерий Карпин проигнорировал успешное выступление форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы в матче 18-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:1). Новичок железнодорожников в этой игре оформил хет-трик, но не попал в расширенный список сборной на мартовские сборы. Отметим, что Карпин совмещает работу в национальной команде с аналогичной должностью в ростовской команде.
Комментарии
- 6 марта 2023
-
18:45
-
18:43
-
18:41
-
18:39
-
18:38
-
18:23
-
18:19
-
18:16
-
18:06
-
18:04
-
18:04
-
17:50
-
17:49
-
17:46
-
17:44
-
17:38
-
17:34
-
17:29
-
17:23
-
17:20
-
17:15
-
17:15
-
17:07
-
16:54
-
16:45
-
16:35
-
16:30
-
16:24
-
16:15
-
16:09
-
16:05
-
16:03
-
16:00
-
15:46
-
15:39
Партнерский контент