Александр Мостовой: не понимаю, зачем сборной России расширенный список для одной игры
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Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал новость о том, что сборная России опубликовала расширенный список игроков на мартовские сборы.
«Не понимаю, зачем расширенный список для одной игры. Ясно, что нужна обойма в 20 человек, но больше не имеет смысла. Против слабых соперников тоже были расширенные списки — там мы сыграли плохо. Но всё равно продолжаем расширяться — смысла в этом не вижу.
Скажут, что надо всех смотреть? Всех и так видно. У нас тренерский штаб катается по стадионам каждые выходные и по телевизору смотрят», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
В расширенном списке находится 41 игрок, включая Александра Головина и Алексея Миранчука.
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