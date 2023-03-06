Александр Мостовой: не понимаю, зачем сборной России расширенный список для одной игры

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал новость о том, что сборная России опубликовала расширенный список игроков на мартовские сборы.

«Не понимаю, зачем расширенный список для одной игры. Ясно, что нужна обойма в 20 человек, но больше не имеет смысла. Против слабых соперников тоже были расширенные списки — там мы сыграли плохо. Но всё равно продолжаем расширяться — смысла в этом не вижу.

Скажут, что надо всех смотреть? Всех и так видно. У нас тренерский штаб катается по стадионам каждые выходные и по телевизору смотрят», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В расширенном списке находится 41 игрок, включая Александра Головина и Алексея Миранчука.