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Асенсио готов рассмотреть предложение «Барселоны»

Асенсио готов рассмотреть предложение «Барселоны»
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Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио готов рассмотреть предложение о переходе в каталонскую «Барселону». Об этом сообщает Sport.es.

Будущее Асенсио в «Реале» находится под вопросом. Его контракт истекает в конце сезона-2022/2023. Полузащитник пропустил два предыдущих матча «Реала». В игре чемпионата Испании с «Бетисом» (0:0) тренер Карло Анчелотти отправил игрока разминаться. Асенсио разминался более 30 минут, однако так и не был выпущен на поле, что вызвало недовольство игрока.

«Барселона» следит за ситуацией и может попытаться подписать Марко, а сам игрок готов рассмотреть предложение сине-гранатовых. Помимо «Барселоны», интерес к полузащитнику проявляют «Милан» и лондонский «Арсенал».

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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