Асенсио готов рассмотреть предложение «Барселоны»

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио готов рассмотреть предложение о переходе в каталонскую «Барселону». Об этом сообщает Sport.es.
Будущее Асенсио в «Реале» находится под вопросом. Его контракт истекает в конце сезона-2022/2023. Полузащитник пропустил два предыдущих матча «Реала». В игре чемпионата Испании с «Бетисом» (0:0) тренер Карло Анчелотти отправил игрока разминаться. Асенсио разминался более 30 минут, однако так и не был выпущен на поле, что вызвало недовольство игрока.
«Барселона» следит за ситуацией и может попытаться подписать Марко, а сам игрок готов рассмотреть предложение сине-гранатовых. Помимо «Барселоны», интерес к полузащитнику проявляют «Милан» и лондонский «Арсенал».
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
- 6 марта 2023
-
20:17
-
20:11
-
20:11
-
19:59
-
19:55
-
19:55
-
19:49
-
19:44
-
19:36
-
19:35
-
19:30
-
19:22
-
19:16
-
19:15
-
19:11
-
19:01
-
18:59
-
18:56
-
18:45
-
18:43
-
18:41
-
18:39
-
18:38
-
18:23
-
18:19
-
18:16
-
18:06
-
18:04
-
18:04
-
17:50
-
17:49
-
17:46
-
17:44
-
17:38
-
17:34