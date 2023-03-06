Капелло — о вингере «Милана» Леау: с точки зрения скорости он очень похож на Мбаппе

Бывший тренер «Милана» Фабио Капелло поделился мнением о вингере «россонери» Рафаэле Леау, сравнив португальца с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе.
«Иногда он бывает неосторожен или гонится за соперником, не желая вернуть мяч назад. Но он может решить исход матча в любой момент с помощью гола или результативной передачи. Ещё одна важная деталь: он сильно беспокоит соперников. На сегодня он один из немногих игроков в Европе, который легко может обыграть соперника в ситуациях один на один. С точки зрения скорости и быстроты принятия решений он очень похож на Мбаппе», — приводит слова Капелло Milan News.
В текущем сезоне Леау провёл за «Милан» 31 матч во всех турнирах. На счету 23-летнего футболиста девять голов и восемь результативных передач.
Килиан Мбаппе готов играть в Серии А только за «Милан»:
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