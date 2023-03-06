Булыкин: мне кажется, Дзюба не будет обижаться на Карпина из-за невызова в сборную России

Бывший форвард «Локомотива», «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин считает, что форвард железнодорожников Артём Дзюба спокойно воспримет непопадание в расширенный список национальной команды на мартовские встречи.

«Я был в такой же ситуации, как и Дзюба. Артём почти целый год не играл — сыграл лишь пару игр. Может быть, хотят посмотреть побольше, поэтому я в этом не вижу ничего плохого. А у Дзюбы сейчас другие задачи стоят, поэтому сейчас «вызовут — не вызовут» для него — второй вопрос. Как мне кажется, Дзюба не будет обижаться на Карпина из-за невызова в сборную. Дальше будет только мотивирован и будет помогать «Локомотиву».

Не думаю, что невызов Дзюбы в сборную связан с обидой Карпина. Он реально за последний год всего пару игр сыграл. Может, дают ему набрать игровую форму. Заодно хотят посмотреть, что будет дальше», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Меньшаевым.

Напомним, в матче 18-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:1), который возглавляет тренер сборной Валерий Карпин, Дзюба сделал хет-трик.