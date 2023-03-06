Закария — о победе «Челси» над «Лидсом»: мы сражались за Грэма Поттера

Опорный полузащитник «Челси» Денис Закария рассказал о важности победы над «Лидсом» (1:0) в рамках 26-го тура Премьер-лиги, а также ответил на вопрос, сражались ли игроки синих за своего главного тренера Грэма Поттера, который в последние недели попал под сильное давление со стороны журналистов и болельщиков.

«Мы довольны победой, и это даст нам необходимый импульс для матча с «Боруссией», а наши игроки станут более собранными. Я не могу сказать, что произойдёт в будущем, но это точно придаст нам уверенности. После этой победы мы точно будем работать лучше.

Сражались ли мы за нашего тренера Грэма Поттера? Конечно. Это был тяжёлый период и для него, и для нас, было непросто проигрывать столько матчей. Мы — «Челси», и мы должны побеждать. В конце концов, мы хорошо выступили в матче с «Лидсом», и теперь мы счастливы», — приводит слова Закарии Football.London.

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