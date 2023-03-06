Колосков — о невызове Дзюбы в сборную: чего его жалеть? Он что, родной брат или приятель?

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на непопадание форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы в расширенный список сборной России на мартовские матчи.

«Чего мне его жалеть? Он что, родной брат, друг или приятель какой-то? Это дело тренера. Карпин поставил крест на Дзюбе: три забил или четыре — какое это имеет значение? Тренер сейчас готовит новую команду. Понятно, что пару лет нам ещё не играть нигде – какой Дзюба к этому времени?

Не считаю ли, что Карпин не вызвал Дзюбу из-за старой обиды? Позвони Карпину, задай ему вопрос в лоб. У него будет пресс-конференция какая-нибудь — пусть он ответит на этот вопрос. Лучше него никто не ответит», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.