Поттер — о матче «Челси» с «Боруссией» Д в ЛЧ: мы будем бороться за выход в 1/4 финала

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (первая игра завершилась победой немецкого клуба со счётом 1:0).
«Это будет большая и захватывающая игра, шанс войти в восьмёрку лучших Лиги чемпионов. Это будет особенный вечер. Мы думаем о том, чтобы быть позитивными и попытаться выиграть встречу. Это большой вызов для нас. Мы взволнованы этим событием и с нетерпением ждём его начала.
Безусловно, мы находимся под большим давлением, учитывая, что мы играем плей-офф Лиги чемпионов, и мы принимаем это. Матч в Дортмунде был особенным, и я уверен, что завтра на «Стэмфорд Бридж» будет то же самое. Мы с нетерпением ждём матча и возможности побороться за выход в следующий раунд.
У нас было несколько игр, в которых мы могли забить больше одного гола, и нам нужно такое же выступление завтра вечером. Мы играем с топ-командой, которая находится в хорошем положении в лиге благодаря серии побед. Ребята находятся в хорошем состоянии и мотивированы. Мы хотим сделать всё возможное для победы», — приводит слова Поттера Football.London.
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