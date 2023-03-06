Детский тренер Дзюбы: понимал, что Карпин не вызовет Артёма. У них сложные взаимоотношения

Александр Шупляков, тренировавший нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбу в детстве, прокомментировал отсутствие игрока в расширенном списке сборной России на мартовские сборы.

«Я понимал, что так и произойдёт. Предчувствовал, что Карпин не вызовет Дзюбу в этот раз в сборную. У них пока слишком сложные взаимоотношения. Валерий Георгиевич опять скажет, что ему нужны исключительно молодые игроки. Но я уверен, Артём не остановится на одном хет-трике «Ростову». Он будет продолжать набирать дальше. Очень верю и надеюсь на это!

В физическом плане Артём уже хорошо готов, но он будет ещё прибавлять. Думаю, что у Дзюбы всё-таки есть шансы при Карпине попасть в сборную России. Не в этот, но в следующий раз есть большая вероятность на успех», — сказал Шупляков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.