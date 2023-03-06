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Поттер — об ответном матче 1/8 ЛЧ: в «Челси» готовы к серии пенальти

Поттер — об ответном матче 1/8 ЛЧ: в «Челси» готовы к серии пенальти
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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер рассказал о влиянии победы над «Лидсом» (1:0) в рамках 26-го тура Премьер-лиги на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Боруссией» Д, а также ответил на вопрос, тренируют ли его футболисты исполнение пенальти в случае послематчевой серии.

«Как и все, кто связан с «Челси», лучше, когда ты выигрываешь. Все стали немного счастливее. В нашей работе хорошо то, что ваша следующая игра может состояться уже совсем скоро. Так что, как бы мы ни праздновали победу над «Лидсом», во вторник нас ждёт матч с «Боруссией».

Тренировали ли мы исполнение пенальти в случае послематчевой серии? Ребята всегда их тренируют, и мы к серии готовы, потому что такое возможно. Мы хотим решить свою задачу в основное время, но если нет, хорошо, нам придётся пройти через это. И в отсутствие Жоржиньо, который перешёл в «Арсенал», Кай Хаверц был назначен штатным пенальтистом», — приводит слова Поттера Football.London.

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