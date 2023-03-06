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Радченко: если Дзюба будет одним из лучших в России, то как его не вызвать в сборную?

Радченко: если Дзюба будет одним из лучших в России, то как его не вызвать в сборную?
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Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал решение главного тренера сборной России Валерия Карпина не включать нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбу в расширенный состав команды на мартовский сбор.

«Мне кажется, Валерий Карпин до этого все точки расставил и рассказал, почему вызываются те или иные игроки в сборную. Список очень расширенный. Карпин прекрасно знает, на что способен Артём Дзюба на поле — он для него не новичок. Карпин говорил, что хочет просмотреть большое количество людей, которые сейчас играют: которые, может быть, ранее не вызывались в сборную. Мне кажется это нормальным в данный момент — судить по одной игре неправильно. Если Дзюба будет одним из лучших нападающих в России, то как его можно не вызвать в сборную?

Не считаю ли, что Карпин не вызвал Дзюбу из-за старой обиды? Вряд ли. Не надо личные амбиции сравнивать — это сборная России. Остальное должно оставаться за бортом», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

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