Федун прокомментировал включение 10 игроков «Спартака» в расширенный состав сборной России

Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал новость о том, что 10 игроков красно-белых вошли в расширенный состав сборной России на мартовские сборы.

«Это решение тренера, он решил сегодня так, завтра — так. Без сомнения, вызов в сборную для любого игрока является большим признанием, это говорит о том, что игроки «Спартака» идут в правильном направлении. Закрепится он в сборной или нет, это всегда вопрос философский. Так что, в принципе, за ребят приятно», — сказал Федун ТАСС.

В расширенный состав сборной вошли вратарь Александр Селихов, защитники Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов и Никита Чернов, полузащитники Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Руслан Литвинов и Михаил Игнатов и нападающий Александр Соболев.