Хавбек «Милана» Беннасер — о победе в ЛЧ: нет ничего невозможного

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер поделился ожиданиями от плей-офф Лиги чемпионов.
«Способен ли «Милан» пройти весь путь в ЛЧ? Мы участвуем в турнире не для того, чтобы покрасоваться. Даже если мы знаем, что это будет очень сложно, нет ничего невозможного. Мы видели это в последние годы.
Сейчас у нас много игроков, которые понемногу восстанавливаются после травм. Надеемся избежать травм и выйти на ещё более высокий уровень. Конечно, это большое дело, но в том, что мы делаем, нет ничего чрезмерно большого. Мы должны стремиться к этим целям, это должно быть для нас нормальным», — приводит слова Беннасера официальный сайт УЕФА.
«Милан» сыграет с «Тоттенхэмом» в ответном матче 1/8 финала 8 марта. Первая игра завершилась победой «Милана» со счётом 1:0.
- 6 марта 2023
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