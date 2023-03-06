Хавбек «Милана» Беннасер — о победе в ЛЧ: нет ничего невозможного

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер поделился ожиданиями от плей-офф Лиги чемпионов.

«Способен ли «Милан» пройти весь путь в ЛЧ? Мы участвуем в турнире не для того, чтобы покрасоваться. Даже если мы знаем, что это будет очень сложно, нет ничего невозможного. Мы видели это в последние годы.

Сейчас у нас много игроков, которые понемногу восстанавливаются после травм. Надеемся избежать травм и выйти на ещё более высокий уровень. Конечно, это большое дело, но в том, что мы делаем, нет ничего чрезмерно большого. Мы должны стремиться к этим целям, это должно быть для нас нормальным», — приводит слова Беннасера официальный сайт УЕФА.

«Милан» сыграет с «Тоттенхэмом» в ответном матче 1/8 финала 8 марта. Первая игра завершилась победой «Милана» со счётом 1:0.