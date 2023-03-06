«Не чувствую давления, ведь это наша работа». Феликс — о матче «Челси» с «Боруссией» в ЛЧ

Нападающий «Челси» Жоау Феликс поделился ожиданиями от предстоящей ответной встречи с дортмундской «Боруссией» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра состоится завтра, 7 марта, начало — в 23:00 мск. Первая игра завершилась победой немецкого клуба — 1:0.

«Я не чувствую никакого давления, потому что это наша работа. Мы должны получать удовольствие и выигрывать матчи. Наш уровень уверенности высок, и мы должны победить. Если мы всё сделаем правильно, то обязательно одержим победу. Я люблю играть в Лиге чемпионов, всем это нравится. Поэтому я бы хотел одержать победу завтра. Это особое соревнование, и я надеюсь, что после 90 минут мы окажемся здесь, чтобы отпраздновать выход в следующий раунд.

Важно ли для команды участвовать в Лиге чемпионов в следующем сезоне? Выступление в Лиге чемпионов всегда особенное. Это соревнование, в котором все хотят участвовать, но сейчас я сосредоточен на завтрашней игре. У нас впереди ещё много матчей, чтобы попытаться выйти в Лигу чемпионов в лиге, это ещё не конец. Но никто не знает о будущем», — приводит слова Феликса Football.London.

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