«Вы что, в разных аудиториях сидели?» Игорь Федотов — о судьях в 18-м туре РПЛ

Арбитр Игорь Федотов назвал трёх лучших арбитров 18-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Тройка лучших арбитров тура: Безбородов, Карасёв и пускай будет Галимов. Момент моменту рознь. Можно трудный 11-метровый назначить или не назначить. А когда в одинаковых эпизодах сначала дают штрафной на Малкоме, а потом показывают жёлтую Смолову за симуляцию, появляется вопрос: вы что, в разных аудиториях сидели? Так что для Галимова это такой бонус от меня. Но чтобы больше так не делал», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Владислав Безбородов обслуживал матч между «Сочи» и ЦСКА (2:0), Сергей Карасёв — встречу «Ростова» и «Локомотива» (1:3), а Роман Галимов — игру «Зенита» и «Пари НН» (3:0).