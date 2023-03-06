Месси: в этом сезоне в «ПСЖ» я чувствую себя намного комфортнее, чем в прошлом

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси после получения награды как лучший футболист года от ФИФА рассказал, что в этом сезоне он лучше чувствует себя в клубе, особенно в сравнении с его дебютным годом в команде, когда аргентинец проходил процесс адаптации.
«Да, это правда, что я чувствую себя очень хорошо. В первый год мне понадобилось немного времени, чтобы адаптироваться к Парижу. Но этот сезон я начал действительно по-другому, с большим желанием, я очень сильно стремился преодолеть барьер. Я чувствую себя комфортно в клубе, в семье, во всём, что связано с Парижем. И правда в том, что я действительно наслаждаюсь этим сезоном.
Думаю, что вся моя жизнь была такой. Постоянная самоотверженность, работа, усилие и желание добиться большего каждый день. Я хочу выиграть титул с «ПСЖ», достичь больших целей, которые мы поставили перед собой в начале сезона», — приводит слова Месси официальный сайт парижан.
Не только Месси. Кому Лео уступал звание лучшего игрока года:
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