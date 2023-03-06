«Цель «ПСЖ» — переломить ситуацию и выйти в 1/4 ЛЧ». Месси — об ответной игре с «Баварией»

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси рассказал, как победы над «Лиллем» (4:3) и «Марселем» (3:0) в Лиге 1 дали команде необходимый импульс перед ответной игрой с «Баварией» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча состоится 8 марта, начало — в 23:00 мск. Первый матч завершился победой мюнхенцев — 1:0.
«В чемпионате мы боремся за титул. Я думаю, что в последней игре с «Марселем» мы прибавили, и команда укрепилась благодаря этим победам. Теперь мы постараемся сделать всё возможное, чтобы попытаться переломить ситуацию с «Баварией» и пройти в следующий раунд. Это цель каждого.
Важно подойти к игре в таких условиях. Теперь мы собираемся отправиться в Мюнхен, где нам предстоит сыграть очень напряжённый, очень трудный матч, каким был и первый. Будет важна каждая деталь, тем более что победить на этом стадионе очень сложно. Но я думаю, что если мы всё сделаем правильно, то сможем переломить ситуацию. Мы хотим продолжить наш путь в Лиге чемпионов», — приводит слова Месси официальный сайт «ПСЖ».
Рамос толкнул фотографа после поражения от «Баварии»:
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