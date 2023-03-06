«Балтика» обыграла «СКА-Хабаровск» и увеличила отрыв от «Рубина» до четырёх очков

Завершился матч 21-го тура Мелбет Первой лиги, в котором «Балтика» принимала «СКА-Хабаровск». Команды встречались на стадионе «Калининград». Финальный свисток главного арбитра Романа Сафьяна зафиксировал победу хозяев со счётом 2:0.

На пятой минуте встречи счёт открыл форвард калининградцев Тамерлан Мусаев, а в концовке Сергей Пряхин установил окончательный счёт.

«Балтика» набрала 44 очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу Первой лиги. Подопечные Сергея Игнашевича увеличили преимущество над ближайшим преследователем – «Рубином» — до четырёх баллов. В тройку лучших также входит «Алания» (39). В активе коллектива из Хабаровска по-прежнему 33 очка – команда располагается на шестой позиции.

В следующем туре «Балтика» на выезде сыграет с «Краснодаром-2», а «СКА-Хабаровск» — с махачкалинским «Динамо».