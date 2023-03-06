«Балтика» обыграла «СКА-Хабаровск» и увеличила отрыв от «Рубина» до четырёх очков

Завершился матч 21-го тура Мелбет Первой лиги, в котором «Балтика» принимала «СКА-Хабаровск». Команды встречались на стадионе «Калининград». Финальный свисток главного арбитра Романа Сафьяна зафиксировал победу хозяев со счётом 2:0.
На пятой минуте встречи счёт открыл форвард калининградцев Тамерлан Мусаев, а в концовке Сергей Пряхин установил окончательный счёт.
«Балтика» набрала 44 очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу Первой лиги. Подопечные Сергея Игнашевича увеличили преимущество над ближайшим преследователем – «Рубином» — до четырёх баллов. В тройку лучших также входит «Алания» (39). В активе коллектива из Хабаровска по-прежнему 33 очка – команда располагается на шестой позиции.
В следующем туре «Балтика» на выезде сыграет с «Краснодаром-2», а «СКА-Хабаровск» — с махачкалинским «Динамо».
- 6 марта 2023
-
23:16
-
23:12
-
23:00
-
22:50
-
22:49
-
22:40
-
22:28
-
22:21
-
22:15
-
22:12
-
22:05
-
22:05
-
22:03
-
21:56
-
21:47
-
21:45
-
21:43
-
21:40
-
21:31
-
21:19
-
21:15
-
21:15
-
21:10
-
21:03
-
21:00
-
20:53
-
20:50
-
20:50
-
20:45
-
20:41
-
20:39
-
20:29
-
20:17
-
20:11
-
20:11