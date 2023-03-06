Феликс: уверен, Хаверц отличится за «Челси» в игре с «Боруссией» Д

Нападающий «Челси» Жоау Феликс прокомментировал своё удаление в дебютном матче за клуб с «Фулхэмом» (1:2), а также рассказал о взаимодействии со своим одноклубником Каем Хаверцем и выразил надежду, что немец сможет отличиться в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов с «Боруссией» Д. В последний раз Хаверц забивал в матче с «Кристал Пэлас» (1:0) в середине января.

«Для меня не нормально получить красную карточку. Это всего лишь вторая в моей карьере. Это было глупое удаление. Я выступал хорошо и наслаждался игрой в команде. К сожалению, судья показал мне красную карточку, но это футбол, такое бывает. Плохо, что это случилось во время моего дебюта. Команда поддержала меня, так что это было легко пережить.

Хаверц? Он потрясающий игрок. Все знают, кто он и что сделал для клуба. Мы одного возраста и знакомы уже давно. Наши отношения на поле и вне его очень хорошие. В футболе иногда ты забиваешь несколько матчей подряд, а иногда не забиваешь. Он хороший парень и всегда работает. Он всегда стремится забить, и в матче с «Боруссией» он точно это сделает», — приводит слова Феликса Football.London.

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